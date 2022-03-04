Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Захро Джуйо, афганская журналистка, вошла в список 12 женщин 2022 года журнала Time.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Создание лучшего будущего для женщин означает преодоление разрыва между поколениями, сообществами и границами, — говорится в заявлении журнала Time. — Эти экстраординарные лидеры работают во имя создания более справедливого мира».

Захро Джуйо родилась в 1992 году в провинции Бамиан. В 2020 году она основала «Рахшона Медиа», специализирующуюся на женских историях. Джуйо покинул Афганистан и поселилась в Великобритании после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в свои руки. Согласно журналу Time, она до сих пор рассказывает истории про афганский народ.

«Сегодня мы не просто занимаемся журналистикой, мы боремся за свободу», — говорит Джуйо.

Ранее она получила премию Марии Колвин от британских СМИ.