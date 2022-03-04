Москва, , 14:53 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транспортного присутствия Белоруссии на Балтике.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

«Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений», — заявил Путин в ходе видеоконференции по случая поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Глава государства подчеркнул, что поддерживает это, и поручил участникам «поддержать все эти планы».

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Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 4 марта, разговаривали по телефону в течение двух часов.

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