Москва, 4 марта 2022, 14:53 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транспортного присутствия Белоруссии на Балтике.
Глава государства подчеркнул, что поддерживает это, и поручил участникам «поддержать все эти планы».
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Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 4 марта, разговаривали по телефону в течение двух часов.
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