Йошкар-Ола, , 14:52 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 марта выздоровели с начала пандемии 34 340 жителей республики, за последние сутки выписаны 395 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 252 случая заражения коронавирусом, из них 112 — за последние сутки. 1047 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончались два человека, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось в регионе.

За день в ковид-стационары госпитализировали 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 230 ординаторов, студентов федеральных вузов и Йошкар-Олинского медицинского колледжа, которые оказывали активную помощь персоналу медицинских организаций в период резкого подъема заболеваемости COVID-19, вернулись к учёбе.