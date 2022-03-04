Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Еще две бизнес-структуры с иностранным участием заявили о своём предстоящем уходе с российского рынка. Ими стали сети супермаркетов Prisma и отелей Sokos, которые принадлежат финскому концерну S-Group.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

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"Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде», — сообщили в пресс-службе концерна изданию «Фонтанка».

На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга работают 16 супермаркетов сети Prisma и три отеля Sokos. При этом общее количество сотрудников в России составляет около тысячи человек. Концерн обещает позаботиться о персонале и обеспечить их положенными выплатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта об уходе из России сообщила шведская строительная компания Bonava, а днем ранее — компания IKEA.