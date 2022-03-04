Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 225 112 человек. В том числе 2513 за прошедшие сутки. Об этом 4 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 587 «тяжелых» пациентов. Из них 227 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 4026 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 369 719 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 329. За последние сутки зарегистрировали 15 случаев смерти от ковида.