Чебоксары, 4 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор жителю Моргаушского района, который в ходе конфликта облил знакомого бензином и поджёг. Пострадавший скончался в больнице от полученных ожогов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель одного из сёл Моргаушского района. Преступление было совершено 7 марта 2021 года в одном из боксов гаражного кооператива в Чебоксарах. Правоохранители установили, что у сельчанина возник конфликт со своим знакомым из-за отказа последнего покинуть гараж и дать ему алкоголь.

«Тогда он облил знакомого бензином и поджёг», — говорят в следственном управлении СКР по Чувашии, которое вело данное дело.

Пострадавший получил ожоги 91% поверхности тела, скончавшись в больнице через несколько дней.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый вину не признал, ссылаясь на то, что он «в шутку» брызнул бензином, а причиной возгорания стало неосторожное курение.

Верховный суд Чувашии признал сельчанина в совершении убийства с особой жестокостью (пп. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив 14 лет колонии строгого режима и взыскав средства в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах по обвинению в убийстве арестован директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.

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