Уфа, 4 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Грузовики с гуманитарной помощью отправили из Башкирии в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом 4 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Komi-news.ru Грузовик

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Он сообщил, что помощь собирали всей республикой.

«Я благодарю всех, кто откликнулся. Мы остро реагируем на ту несправедливость, ту беду, с которой пришлось столкнуться жителям ДНР и ЛНР», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что в Башкирии были подготовлены две тысячи мест для эвакуированных жителей Донбасса. В настоящее время в республике продолжает работу штаб общественной поддержки жителей Донецкой и Луганской Народных Республик: сюда могут обратиться все, кто желает помочь.

«На грузовиках, которые сегодня отправились в составе колонны, мы разместили портреты генерала Шаймуратова, человека, который отдал свою жизнь в борьбе за освобождение Донбасса от нацистов — в знак того, что и в этот раз Луганская и Донецкая земля обязательно освободится от нацизма. Потомки Шаймуратова своих не бросают», — сообщил Хабиров.