Петербург в последние дни января и начале февраля вновь пережил массовые эвакуации после анонимных звонков о «заминировании» и узнал о новых датах запуска многострадального Фрунзенского радиуса метро. Тем временем город продолжало заваливать снегом, появились первые жертвы коварных сосулек, но радикально решить проблему уборки, видимо, сможет только весна.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в центре Петербурга. Фото 21.01.19

Хватит жить по инерции!

О том, что город на Неве забуксовал в своем развитии и ему необходима встряска, в хорошем смысле слова, заявил на заседании городского правительства временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

«Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции. Практические все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для повышения качества жизни петербуржцев уже исчерпан», — сказал Александр Беглов.

Чтобы переломить негативную тенденцию торможения, Петербургу нужна стратегия прорыва. Одним из ее целевых показателей должно стать увеличение объема городского бюджета до 1 триллиона рублей. Средствами достижения нового качества городской жизни названы запуск нового инвестиционного цикла, возвращение Петербургу уникального городского стиля, формирование условий для развития и привлечения человеческого капитала, пространственное развитие города, в тесном контакте с Ленинградской областью, обеспечение высокого уровня безопасности горожан.

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Уже начатое обновление управленческого корпуса будет продолжено, пообещали в Смольном, в том числе за счет новых социальных лифтов, одним из которых должен стать конкурс «Лидеры Петербурга», по аналогии с общероссийским проектом «Лидеры России». Интересам учета мнений жителей в отношении городских проблем должна послужить программа «Твой бюджет», реализацию которой Беглов взял под личный контроль. Также будет закреплена процедура «городского публичного эксперимента», ежегодно будет проводиться кампания по отбору народных стратегических инициатив.

«В погоне за цифрами и показателями мы не должны забывать о нуждах и потребностях петербуржцев. Нельзя допустить, чтобы наши жители оказались на периферии внимания властей», — отметил глава города.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Первым шагом по реализации новой управленческой политики Смольного стало поручение вице-губернаторам за три месяца разработать концепцию деятельности курируемых ими подразделений на среднесрочную перспективу. Затем на этой основе будут выработаны основные направления деятельности всей городской администрации.

Одновременно объявлено о предстоящей ревизии принятой всего лишь 19 декабря 2018 года стратегии развития Петербурга до 2035 года. Теперь некоторые ее цели признаны нереалистичными, а отдельные параметры — недостижимыми. Возникает вопрос: зачем было принимать сырой и оторванный от жизни документ, явно зная о всех его родовых болячках? И где гарантия, что новые планы будут действительно реальными и обоснованными?

Развод по-петербургски

Громкий и скандальный разрыв Смольного с компанией «Метрострой» на минувшей неделе продолжал оставаться темой номер один в социально-политической жизни города. От неожиданных поворотов этого скандала у наблюдателей захватывало дух. В то же время наиболее прозорливые из них предвидели, что вот так вот просто, одним росчерком пера, расстаться с «Метростроем», строившим метро в городе на Неве еще с советских времен, у чиновников не получится. Так оно и вышло.

Неделя началась с сообщений о всё новых исках к опальному «Метрострою», которые были поданы СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и несколькими частными компаниями — контрагентами метростроевцев. Все иски связаны с задержкой оплаты работ и материалов со стороны «Метростроя». Напомним, что ранее на компанию подала в суд налоговая инспекция, требуя выплаты крупной налоговой недоимки. В связи с этим иском встал вопрос о банкротстве предприятия, а его счета оказались заблокированы для любых операций, кроме тех, от которых зависит зарплата персонала самой компании и подрядчиков по строительству метро.

«Метрострой» эти иски не смутили. С налоговой компания намерена заключить мировое соглашение, а с партнерами — рассчитаться после разблокирования счетов. «Как только у «Метростроя» появится возможность, все законные требования наших контрагентов будут удовлетворены», — заявили в ОАО «Метрострой».

Тем временем чиновники профильного комитета по развитию транспортной инфраструктуры отрапортовали о новом сроке ввода станций многострадального Фрунзенского радиуса, с торможения которого и начался разлад Смольного и «Метростроя». Еще не успели горожане смириться с переносом ввода трех станций с конца декабря на конец мая, как им объявили новый срок — 8 сентября 2019 года. Сам выбор этой даты следует признать весьма неоднозначным.

Во-первых, это единый день голосования, когда Петербург будет выбирать губернатора. Заранее ясно, что открытие в этот день нового участка метро будет преподано как большое достижение городской власти, представитель которой наверняка будет участвовать в выборах в качестве кандидата. И резкая превентивная критика такой «случайности» со стороны других политических сил также заранее гарантирована.

Но 8 сентября для Петербурга — вообще не праздник, а день скорби. Именно в этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда, и 8 сентября горожане идут на кладбища, к воинским мемориалам, в храмы, чтобы почтить память жертв блокады и защитников города. Сочетание этих событий сделает и без того запоздалый «праздник» открытия новых станций вообще неуместным.

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Впрочем, события конца минувшей недели вновь поставили под вопрос названную дату и фактически перевернули шахматную доску в игре чиновников и метростроевцев. Сначала стало известно о том, что «Метрострою», который обжаловал разорванные Смольным контракты в суде, удалось одержать первую судебную победу. Арбитражный суд в качестве обеспечительной меры ввел временный запрет на расторжение госконтракта на строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии, от станции «Спасская» до станции «Морской Фасад». Есть все основания считать, что и по трем другим контрактам, разрыв которых обжаловал «Метрострой», решение было бы аналогичным.

Утром в пятницу, 1 февраля, стало известно, что к Смольному пришла группа рабочих-метростроевцев, которые потребовали от городской власти прояснить ситуацию насчет своей дальнейшей работы и зарплаты. Представителей трудящихся принял вице-губернатор Эдуард Батанов. Спустя несколько часов ОАО «Метрострой» перевело на выплату рабочим долгов за декабрь 179 млн рублей, ранее полученных от города в счет оплаты одного из контрактов. Наконец, вечером того же дня Смольный сообщил, что «в связи с обращением ветеранов и рабочих» отзывает уведомления о расторжении контрактов с «Метростроем».

"Метрострой» обязан обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года. В случае невыполнения этих условий город будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов», — заявили в Смольном.

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Таким образом, власти города фактически признали, что быстро заменить естественного монополиста почти на всех строящихся объектах городской подземки просто невозможно. И дело не в судебных тяжбах, которые Смольный может проиграть, а в сложности и опасности самих объектов, которые нуждаются в постоянном квалифицированном мониторинге и обслуживании даже на период приостановки работ. Кроме «Метростроя», этим заняться некому. А пауза в строительстве метро, в случае полного разрыва с «Метростроем», могла бы затянуться на многие месяцы и даже годы. Такое развитие событий уж точно не устраивает ни горожан, ни власти города.

Снежная битва всё ожесточеннее

Разгребание снеговых и ледовых завалов в Петербурге в последние семь дней продолжалось с переменным успехом. Если на многих магистралях центра проезжая часть в целом была зачищена и стала более-менее безопасной, то в спальных районах всё было намного хуже. Как сообщали читатели ИА REGNUM, многие проспекты и улицы не были вовремя расчищены после мощных снегопадов начала и середины января. После кратких оттепелей они оказались покрыты толстой коркой льда, который невозможно удалить обычной дорожной техникой.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Впрочем, и с техникой, и с дворниками у городских служб дела обстоят печально. Как сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответе на письмо депутата Бориса Вишневского, Петербургу не хватает по меньшей мере 1200 единиц уборочной техники, на обслуживание которой потребуются 2,5 тыс. водителей. С 2014 года за счет средств городского бюджета было приобретено всего 12 единиц техники для работы в зимний период. Аналогичная ситуация и с работниками ручного труда — дворников для уборки тротуаров остро не хватает.

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В Смольном обещают попытаться исправить ситуацию только к следующей зиме, внеся соответствующие корректировки в бюджет 2019 года для закупки новой техники. И отказываются от чрезвычайных мер в этом сезоне, полагая, что средства, которые можно выделить из резервного фонда городского правительства, освоить в эту зиму уже не удастся.

Тем временем в Петербурге произошли несчастные случаи, связанные с падением снега и наледи с крыш. Снег упал на голову ребенка в Купчино, к счастью, не причинив серьезных травм. Гораздо тяжелее пришлось девушке, на которую упала наледь на Коломяжском проспекте — ее госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. По версии коммунальщиков, девушка вышла из кафе в момент сброса снега с крыши, проигнорировав предупреждения. Однако очевидцы говорят, что участок, куда сбрасывали снег, не был должным образом огорожен. По этому случаю возбуждено уголовное дело.

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В Невском районе получила удар сосулькой по голове, сотрясение мозга и закрытую ЧМТ гражданка Вьетнама. Еще несколько случаев травмирования людей наледью произошло в Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах — о них сообщали жители в соцсетях.

Парламентское расследование ситуации с уборкой города, на котором настаивали депутаты ряда фракций Заксобрания Петербурга, не состоится. Соответствующую инициативу заблокировали депутаты-единороссы, даже не доводя до пленарного заседания Заксобрания. Очевидно, что и власть, и оппозиция считают вопрос о снеге в Петербурге вопросом политики, а не благоустройства, и не намерены давать оппонентам лишние козыри в преддверии официального начала губернаторской кампании.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в снегопад

…В конце недели, 3 февраля, на Петербург вновь обрушился обильный снегопад. Аналогичная погода, на фоне потепления, ожидается и в начале наступившей недели. Ситуацию с неудовлетворительной уборкой лично наблюдал в воскресенье глава города во Фрунзенском районе, откуда поступает большое количество жалоб. Вопрос уборки города от снега и наледи вынесен на рабочее совещание с членами правительства Петербурга в понедельник, 4 февраля.

Впрочем, радикально изменить положение в этом сезоне, с учетом имеющихся явно невеликих сил и средств, уже вряд ли удастся. Остаётся дождаться весны.

***

Среди других событий минувшей недели, коснувшихся многих тысяч петербуржцев, конечно, оказалась очередная волна так называемых «заминирований» различных объектов с массовым пребыванием людей. И хотя горожане, к сожалению, за последние два года уже привыкли к массовым эвакуациям в подобных случаях, в этот раз злоумышленники сумели вывести их из себя.

Ведь в этот раз, помимо «традиционных» целей — многочисленных ТК и ТРЦ, анонимы угрожали взрывами десятков школ и больниц, что вызвало особенный гнев горожан, выплеснувшийся в соцсети. Администрация больниц приняла мудрое решение не трогать больных в стационарах, чтобы такая эвакуация не привела к настоящей трагедии для больных людей. А вот школьников пришлось выводить на мороз.

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Сотрудники МЧС входят в ДЛТ. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Еще одной особенностью новой волны стали сообщения о «заминировании» органов власти и даже зданий спасательных служб, а также распространение анонимной «заразы» на учреждения Ленобласти. В том, что жители Петербурга, как и многих других городов, становятся объектом психологической войны, а не отдельных неадекватных личностей, почти никто не сомневается, учитывая масштаб происходящего. Только по официальным данным, за один день 31 января пришлось эвакуировать 17,5 тыс. человек с 55 объектов. Неофициальные источники говорят о почти 30 тыс. выведенных людей с почти 80 объектов.