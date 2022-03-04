Екатеринбург, 4 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал членом организации Российский Красный Крест. Членский билет ему вручили на торжественной встрече в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Све.рф Евгений Куйвашев

Куйвашев стал первым губернатором, принятым в ряды организации. По словам председателя свердловского отделения Красного Креста Ирины Левиной его кандидатура соответствует всем условиям для принятия в объединение. Билет губернатору вручил глава Российского Красного Креста Павел Савчук.

Отметим, членами союза могут стать несовершеннолетние, участвующие в его деятельности. В разное время в объединение входили члены королевских семей, лидеры государств и общественные деятели.