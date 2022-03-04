Москва, 4 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В случае если иностранные школы начнут массово покидать Россию, общая система образования готова и далее обучать всех детей. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кравцов во время пробной сдачи ЕГЭ

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Мы сейчас каких-то таких массовых явлений не наблюдаем. Даже если это будет происходить, то наша система образования готова обучать дальше всех школьников», — сказал Кравцов.

По его словам, в этой сфере «каких-то проблем и вопросов» не наблюдается.