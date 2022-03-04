Старый Оскол, Белгородская область, , 14:54 — REGNUM Бижутерия и миллионы сувенирных купюр стали добычей налётчиков в Старом Осколе Белгородской области. Двое белгородцев и житель Воронежа напали на мужчину и заставили его открыть сейфы «с сокровищами», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, 32-летний житель Белгорода обратился к своему 58-летнему приятелю из Яковлевского городского округа с просьбой помочь ему раздобыть денег. Тот предложил напасть на мужчину из Старого Оскола, у которого могли быть в наличии крупная сумма и золотые украшения.

Белгородец пригласил «в долю» 33-летнего жителя Воронежа. Злоумышленники ночью подкараулили мужчину у гаража, избили битой и заставили открыть сейфы, из которых забрали рубли, валюту и золотые украшения. Подельники также похитили травматический пистолет потерпевшего, на ношение которого у него имеется соответствующее разрешение.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали налётчиков. С их слов, вернувшись домой, они внимательно рассмотрели купюры и обнаружили, что большая их часть — сувенирные деньги, а украшения оказались бижутерией.

Возбуждены два уголовных дела, фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия злоумышленники заключены под стражу.