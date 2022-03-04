* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ташкент, 4 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков заявил, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает действовать в Афганистане, а число боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране удвоилось. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ранее он сообщил, что число боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане составляет 4000 человек.

Выступая 3 марта на конференции в Ташкенте, Владимир Воронков подчеркнул необходимость скоординированных действий стран по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин призвал к более тесному сотрудничеству с ООН в борьбе с терроризмом.

«Борьба с терроризмом и экстремизмом требует совместных усилий всех стран, а также широкого международного сотрудничества», — сказал он.