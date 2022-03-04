Самара, 4 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В России благодаря федеральному проекту «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика», ширится сеть опорных центров Национального киберполигона. Сегодня, 4 марта, такой центр, оснащенный современной инфраструктурой, позволяющий проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, открыли в Самаре. Он базируется в подведомственном Минцифры России Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре АНО «Национальные приоритеты».

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«В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона — в Санкт-Петербурге и Оренбургской области», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Основная задача киберполигона — подготовка высококвалифицированных кадров в сфере кибербезопасности, ликвидация потенциальных кибератак, реализация инновационных IT-проектов, развитие искусственного интеллекта в контексте информационной безопасности. Открытие киберполигона в ПГУТИ позволит всему региону реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, проводить тестирования программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования для выявления уязвимостей в программном коде.

Центры кибербезопасности создаются в нашей стране, это крайне важно и очень своевременно: сейчас мы являемся свидетелями мощнейших кибератак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил журналист, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич. По его оценке, противостоять кибертерритоистам России нужно было научиться давно.

«Если говорить справедливо и объективно — мы с этими центрами опоздали, надо было сделать такое давно. Но мы быстро учимся и находу набираем скорость. Поэтому идеальная была бы модель, если бы такие центры появились хотя бы в каждом федеральном округе. В Крыму отдельный должен быть.

Безусловно, это жизненная необходимость. Я считаю, что ликвидация потенциальных кибератак — это просто архиважная вещь, как и подготовка кадров для отражения этих атак, зашита нашей инфраструктуры, критически важных объектов. Кода появится кадры и центры заработают, будем переходить потихоньку к созиданию во всех смыслах и красках. Поэтому все то, что перечислено — нужно и необходимо.

Война будущего — это кибервойна. Я много раз говорил об этом: вы можете создать современную, самую совершенную ракету, но она может не полететь, если вдруг окажется, что дистанционная кнопка управления у неё — зарубежом. Поэтому мы должны все эти вещи исключить. А в перспективе федеральный проект «Информационная безопасность» из нацпроекта «Цифровая экономика» должен вырасти в отдельный национальный проект развития IT-индустрии».

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики — третий вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон.

«В настоящее время все развернутые полигоны успешно функционируют и готовы к реализации задач по подготовке кадров в сфере информационной безопасности. На площадке киберполигона специалисты в области информационной безопасности смогут отрабатывать реальные кейсы по отражению кибератак, научатся работать с современными средствами защиты информации.

Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности», — отметил директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.

По словам заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, на сегодняшний день одной из главных задач является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз.

«Для достижения этих целей, в первую очередь, необходимы высококвалифицированные кадры. И открытие опорного центра Национального киберполигона в ПГУТИ как раз позволит Самарской области реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности.

Сегодня важно уметь работать с современными средствами защиты информации, уметь отражать и предупреждать кибератаки. Киберполигон на базе ПГУТИ — это возможность дать студентам реальные знания по отражению кибератак и их вовлечение в практические процессы», — уточнил Константин Пресняков.

Киберполигон ПГУТИ создан с участием экспертов университета и национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар», дочерней компании «Ростелекома».

Опорный центр в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики стал седьмой точкой присутствия Национального киберполигона в регионах страны наряду с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории «Сириус» и в Новосибирске.

В частности, в 2020 году были развернуты опорные центры на базе Дальневосточного федерального университета и Научно-технологического университета «Сириус», в 2021 году открылись опорные центры в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и в Национальном исследовательском университете ИТМО, а в феврале 2022 года начал работать Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Цифровая экономика» предполагает ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.