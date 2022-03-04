Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию России на Украине
Москва, 4 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию на Украине, передаёт 4 марта сайт Кремля.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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Путин подчеркнул, что задачи операции осуществляются по плану и будут выполнены в полном объёме. Президент Белоруссии выразил поддержку действиям России.
Главы государств также обсудили вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России и Украины.