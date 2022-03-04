Брюссель, 4 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Бельгийский артист Stromae (Поль Ван Авер) опубликовал новый студийный альбом. Премьера пластинки состоялась на всех музыкальных платформах 4 марта.

Скриншот видео на YouTube Stromae

Проект получил название Multitude и включил в себя 12 песен, полностью спродюсированных самим исполнителем. Ранее Stromae уже выкладывал ряд песен с пластинки, однако полноценная публикация состоялась лишь сейчас.

Напомним, что Stromae прославился благодаря хиту Alors On Dance в 2009 году. В настоящее время на счету музыканта три студийных альбома.