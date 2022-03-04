Женева, Швейцария, 4 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги перенесён из Берлина в Белград. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что руководство Евролиги приняло решение перенести турнир из Берлина в Белград из-за ситуации с пандемией и санитарных мер, принятых в столице Германии.

«Финал четырёх» пройдёт с 19 по 21 мая. Белград примет решающие матчи Евролиги во второй раз, впервые это было в 2018 году. В 2021 году соревнования проходили в немецком Кёльне.

Ранее Евролига отстранила от участия в текущем сезоне российские клубы ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Причиной стала специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины.