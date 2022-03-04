Вашингтон, 4 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Для высшего слоя западного истеблишмента физическое устранение препятствий — это «норма», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 марта, комментируя высказывания американского сенатора Линдси Грэма.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Как сообщалось ранее, Грэм заявил, что «кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать» президента страны. «Вы окажете своей стране и миру большую услугу», — добавил сенатор.

«Для высшего слоя западного истеблишмента физическое устранение препятствий на его пути — это «норма». Так американцы уничтожали индейцев, так они потом убили Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга… За рубежом их подобного рода преступлений не счесть.

Впервые призыв «разобраться» с президентом России прозвучал в 2014 году. Звали того бывшего цэрэушника высокого ранга Мейер. Не знаю, жив ли сейчас. Тогда он призвал «тех русских, на которых держится власть Путина, отправить его в нокаут». Что касается способов, то Мейер предложил сделать так: «Если они смогут убедить старого доброго Владимира покинуть Кремль с воинскими почестями и торжественным салютом, — отлично. Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его можно вынести только вперед ногами с дыркой в затылке — нас это тоже устроит».

Тогда, помнится, комментарии к этому заявлению на американском портале, где оно изначально было размещено, были преимущественно критические…

Это я к тому, что война нашей стране была объявлена давно. И то, что против нас будут использоваться самые подлые и мерзкие методы, тоже ясно. Запад понимает, что по-своему определить судьбу России, опираясь на волю нашего народа, у него не получится. Сегодня история повторяется, и выводы, которые я делаю, те же, только в усиленном варианте.

Надо массово и твёрдо заявить о поддержке президента Владимира Путина в противостоянии западной агрессии против России. Американцам же и их пятой колонне в России надо ясно дать понять, что только Путин сдерживает сегодня гнев широких народных масс против всё ещё жирующих в нашей стране ставленников Запада. Если с Путиным что-то случится, прозападный слой, к которому вот уже долгие годы апеллируют США и их союзники, будет стёрт русским народом с лица земли. Этим персонажам, надо признать, есть за что быть благодарными Путину. Так что пусть берегут его. Но пусть думают и о том, что свой подход к жизни и деятельности в России, который и даёт повод американцам формулировать такие предложения к ним, надо менять.