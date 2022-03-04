Сеул, 4 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. 4 марта в Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает KBS.

Kuvasato Голосование

Согласно опубликованным данным, голосование проходит с 4 по 5 марта на 3552 избирательных участках, которые работают с 6:00 до 18:00 по местному времени.

Известно, что избиратели с положительным результатом на коронавирус и лица, находящиеся на карантине, смогут принять участие в голосовании 5 марта с 17:00 до 18:00 на временных избирательных участках. В этот же день состоится голосование для лиц, проходящих лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.

Отмечается, что на всех участках соблюдаются карантинные правила.

В этом году президентские выборы проходят одновременно с досрочными выборами депутатов Национального собрания (парламента). Досрочное голосование на парламентских выборах проходить по тем же правилам, что и на президентских.

Одними из первых в досрочном голосовании приняли участие кандидаты в президенты, а также действующий глава государства Мун Чжэ Ин.