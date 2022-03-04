4 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:44 — REGNUM Жители Крыма дождались — спустя долгих восемь лет днепровская вода возвращается в Северо-Крымский канал.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

О том, что теперь Крыму не угрожает водная блокада, власти региона заявили ещё неделю назад, после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. 26 февраля военные уничтожили дамбу, возведённую украинскими националистами, чтобы лишить крымчан пресной воды.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

3 марта власти Крыма сообщили о том, что Северо-Крымский канал активно заполняется днепровской водой — она уже дошла до Армянска. Жители города приходят к каналу, воды в котором не видели восемь лет.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пока использовать воду из канала нельзя — сейчас специалисты отбирают пробы, чтобы определить её качество.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM