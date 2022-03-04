Москва, 4 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Имущество компаний, которые прекратили работу в России, следует национализировать. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

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Такие меры, по его мнению, станут ответом на массовые санкции, которые были введены в отношении России со стороны Запада.

«Необходима национализация всех компаний, которые ввели санкции против нас, и кто сбежал. Перевод тех магазинов и торговых площадей — просто отдать их нашим производителям, всем тем, кто будет замещать эти продукты. Оставить все самолеты у нас. Мы им должны и выплачиваем каждый год большие суммы. Это надо прекратить. Раз они против нас играют, значит и мы будем играть против них», — сказал Безруков.