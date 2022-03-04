Калуга, , 15:22 — REGNUM Калужская область активно включилась в поиски и налаживание новых контактов как на межрегиональном, так и международном уровне. Прорабатываются варианты взаимодействия с Турцией, Китаем и Северной Африкой. Об этом шла речь 4 марта в калужской Торгово-промышленной палате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области.

«События последних дней заставляют очень серьезно мобилизовать наши внутренние ресурсы. На уровне правительства России ведется огромная работа по предложениям мер поддержки, прежде всего промышленности и жителей страны. Нам важно сохранить устойчивость экономики Калужской области. Серьезный задел есть. Есть запас ресурсов в бюджете для выполнения всех своих социальных обязательств и поддержке людей в этой ситуации», — отметил губернатор Владислав Шапша.

На встрече также обсуждались возможности внешней кооперации в отношении одного из ключевых предприятий области — Калужского турбинного завода, крупнейшего в России производителя оборудования для энергетики. У предприятия масштабные планы развития даже в нынешней ситуации. Объём контрактов, связанных с исполнением государственного оборонного заказа с 2022 года, вырастет в разы. Отмечалось, что на данный момент предприятию необходимы новые кадры и поддержка компаний в изготовлении узлов и деталей турбин. Заводу требуется более 400 работников. В сентябре 2021 года завод получил займ со стороны Фонда развития промышленности в сумме двух миллиардов рублей на модернизацию оборудования для испытания изделий.

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