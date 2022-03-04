Москва, 4 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Российские педагоги доносят детям объективную информацию о том, что сейчас происходит в мире в связи со спецоперацией России в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит, объективную информацию», — сказал Кравцов.

По его словам, задача педагога состоит именно в том, чтобы «оградить детей от той деструктивной информации, информационной войны, которая сейчас ведется против нас, в том числе против школьников, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность».

Кравцов уверен, что такая работа учителей позволяет не допустить участия несовершеннолетних лиц в несанкционированных акциях. При этом он допустил, что у педагогов могут быть «какие-то мнения» по ситуации со спецоперацией России, однако «это точно носит единичный характер».