Брюссель, 4 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов рассматривается ЕС в качестве одной из мер против России. Об этом 4 марта заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Мы рассмотри все меры, как я уже говорил, все рассматривается. Некоторые меры, которые никто не ожидал, были, тем не менее, приняты», — цитирует РИА Новости главу дипломатии Евросоюза.

Он напомнил, что ЕС уже принял «беспрецедентные финансовые, политические и экономические санкции, которые нанесут сильный урон российской экономике».

«Для меня важно сохранить единство государств-членов ЕС по вопросу санкций, они нанесут сильный урон экономике, особенно санкции, касающиеся Центробанка», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, рассматривать возможность постепенного отказа от поставок газа из России в экстренном порядке уже начали власти Великобритании. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо отказаться от поставок газа и нефти из России.

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Кроме того, о готовности к возможному прекращению поставок газа из России заявили в Германии. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что ФРГ слишком долго слепо полагалась на поставки энергии из России. Теперь, по его мнению, необходимо повысить безопасность поставок электроэнергии в Германию и диверсифицировать источники поставок. США могут быть очень полезны в этом, считает Хабек.

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