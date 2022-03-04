Самара, 4 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Метель, снег и гололед ожидаются в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

kentdufault Гололед

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, ночью и днем 5 февраля в регионе ожидается сильный снег, мокрый снег, дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, видимость до 1000 метров. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, снежные заносы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четырех чиновников оштрафовали за плохую уборку снега.