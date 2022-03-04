Хартум, 4 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Подразделения полиции и армии Судана применили слезоточивый газ для разгона антиправительственного марша в Хартуме. Об этом 4 марта сообщает Al-Hadath.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, тысячи человек вышли на улицы города в пятницу, 4 марта, с требованием отставки Верховного суверенного совета — военного правительства страны, пришедшего к власти в результате переворота в октябре 2021 года.

По предварительным данным, при разгоне демонстрации десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее объединённый комитет протестных движений Судана опубликовал декларацию с требованием организовать новое правительство страны, в которое могут войти любые политические силы, кроме участников переворота.