Омск, 4 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Омске за прошедшую неделю подорожал ряд продуктов питания и непродовольственных товаров.

(сс) Bru-nO Соль

Как сообщили ИА REGNUM 4 марта в мэрии города, наибольший рост цен (5,7%) зафиксирован на яблоки. На 1−2% подорожали конфеты, мороженая рыба, помидоры, консервы овощные для детского питания, сгущённое молоко с сахаром. На 2−3% стали дороже овсянка, жирный творог, поваренная пищевая соль, пелёнки для новорождённых. Спички подорожали на 4,4%

В то же время, за неделю в Омске значительно подешевели свежие огурцы — на 10,1%. Также стали дешевле женские гигиенические средства (на 3%) и молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности (на 1,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за неделю подорожали некоторые бакалейные товары, молоко, яйца, помидоры и капуста.

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