Кишинёв, 4 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Молдавии возле села Леушены Хынчештского района вандалы осквернили мемориальный комплекс «Виктория» в честь героев Великой Отечественной войны. Заявление об этом распространила молодёжная организация Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) «Молодая гвардия».

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Авторы обращения сообщили, что постамент памятника раскрасили в синюю и жёлтую краску. Ответственность за акт вандализма взял на себя экс-министр обороны Молдавии и лидер унионистской партии PUN Анатолий Шалару.

«Мы, патриотически настроенная молодёжь, твёрдо заявляем о том, что не позволим так относится к символам Великой победы Красной армии. Мы требуем от правоохранительных органов наказать по всей жёсткости закона виновных», — говорится в сообщении.

В движении осудили этот поступок и заявили, что унионисты таким образом пытаются заработать популярность, воспользовавшись событиями на Украине.

Стоит отметить, что в Молдавии есть сторонники присоединения республики к Румынии, которые создали свои унионистские движения и партии. Они настроены агрессивно к советскому наследию, в том числе к Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.