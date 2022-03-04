Москва, 4 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Приостановка маркировки товаров пустит на рынок не чистых на руку производителей, которые не бояться в детское питание замешать пальмовое масло или субпродукты, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, управляющий партнер Международной юридической компании Legal World, советник эксперта антикоррупционного комитета при президенте РФ, посол Мира UPF ООН Ирина Калинина.

Продукты питания

«К 2024 году российские власти планировали ввести в России систему сплошной маркировки товаров, цель которой — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Эта идея очень здравая и уже благоприятно отражается на потребителях. Люди стали меньше травиться контрафактными продуктами.

Наличие или отсутствие маркировки не сильно поможет бизнесу, а вот конечный потребитель может пострадать.

Если ранее маркировка хоть как то помогла определить контрафакт, то убрав ее сейчас, потребитель столкнётся с некачественным товаром.

Одна только контрафактная водка унесла огромное количество жизней. Благодаря маркировкам потребитель понимает товар настоящий или нет.

Поэтому такая мера поддержки бизнеса в условиях санкций не сильно поможет бизнесу, да еще и навредит потребителю.

Если брать реальный сектор поддержки бизнеса, то это сокращение налоговых ставок и льготные ставки по кредитам», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России может приостановить маркировку отдельных видов товаров для поддержки бизнеса в условиях санкций.

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