Москва, , 14:38 — REGNUM Федерации фехтования России обжалует решение об отстранении спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом 4 марта заявил президент организации Ильгар Мамедов.

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По словам Мамедова, на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) было сказано, что федерации будут получать юридическую помощь.

«В данном случае мы ждем юридическую поддержку, затем начнем взаимодействовать с международной федерацией, а также с CAS», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Он отметил, что каждая федерация будет подавать иск отдельно. По его словам, именно CAS будет определять легитимность отстранения спортсменов от соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Федерации фехтования России объявила, что российские спортсмены не будут участвовать в ближайших международных соревнованиях. После этого Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

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