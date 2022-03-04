Москва, 4 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Отказ от работы с российскими компаниями зарубежных партнёров не повлечёт катастрофического ущерба для экономики РФ. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации, сам себе наносит ущерб таким образом», — заявил Путин.

«Он нанесёт ущерб, конечно, и нам. Но в чём? Нам просто придётся сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, и в авиации. Но мы всё равно решим задачи, которые перед нами стоят. Всё равно решим. И даже больше того — даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции», — продолжил он.