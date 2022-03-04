Ульяновск, , 14:34 — REGNUM В Ульяновске состоялись командно-штабные учения правоохранителей. Бойцы по легенде освобождали заложников, сообщает 3 марта УМВД по Ульяновской области.

Учения правоохранителей в Ульяновске 73.мвд.рф

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Оперативный штаб Ульяновской области провёл учения 2 марта в Засвияжском районе города. В них приняли участие полицейские, спасатели, «гвардейцы», представители УФСБ, УМВД, УФСИН, территориального гарнизона, следственного управления СКР, а также ЦССИ ФСО в Ульяновской области и органы власти.

Отмечается, что главной целью стала «отработка вопросов противодействия терроризму».

«По легенде учения, неустановленные лица проникли на территорию роты № 4, захватили в качестве заложников несколько человек и забаррикадировались в одном из внутренних помещений. Отработан комплекс специальных мероприятий, направленных на нейтрализацию «террористов» и освобождение заложников», — говорится в сообщении.

По итогам командно-штабных учений выработан «ряд мер по совершенствованию готовности к практическому применению в рамках первоочередных мер» при проведении контртеррористической операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионах Поволжья прошли учения, в которых было задействовано более десяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

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