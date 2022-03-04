Москва, , 14:29 — REGNUM Уголовные дела за недостоверную информацию будут возбуждены, но не в большом количестве. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Фейк-ньюс GDJ

Эксперт прокомментировал принятие Государственной думой РФ закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях ВС РФ на Украине, а также призывы к санкциям против России или российских граждан.

«Риск наказания предотвратит попытки отдельных лиц или организаций распространять недостоверную информацию и призывать к санкциям, то есть участвовать в информационной кампании против российского государства. Конечно, у правоохранительных органов и судов прибавится нагрузки по данным делам, но надо понимать, что в текущей ситуации эта мера является необходимой, хоть и урезает в определенном смысле свободу слова и печати. В то же время, ожидать большого количества уголовных дел не стоит, но они будут, хотя бы для того, чтобы обозначить населению, что закон не только существует на бумаге, но и работает на практике. Поэтому неустойчивым лицам стоит посоветовать воздержаться от таких призывов или распространения недостоверной информации в интернет-пространстве, иначе могут быть весьма неприятные последствия», — сказал он.