Токио, 4 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) представил композицию Hear Me Clearly, записанную при участии американского рэпера Pusha T (Терренс Леварр Торнтон). Премьера песни состоялась на всех музыкальных площадках 4 марта.

Скриншот YouTube Nigo

В треке, впервые прозвучавшем на показе коллекции Kenzo осень-зима 2022 в Париже в январе 2022 года, авторы рассказывают о роскошной жизни и успехе. Ожидается, что эта работа войдёт в будущий альбом дизайнера.

Ранее Nigo анонсировал новый студийный альбом I Know NIGO. Премьера пластинки запланирована на 25 марта 2022 года.