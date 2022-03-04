Пхеньян, 4 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 3 марта поздравительную телеграмму министру иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеону Ойоно Эсоно по случаю 53-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил надежду на расширение и развитие дружественных отношений.

Напомним, что 15 февраля Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, в которой выразил надежду на расширение и развитие дружественных отношений и сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами.