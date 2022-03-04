Рим, 4 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Европейский союз в настоящий момент не рассматривает вариант немедленного расширения, заявил министр по европейским делам Италии Энцо Амендола.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ТВэ. Евросоюз и Украина

«Путь очень длинный с точки зрения процедур. Немедленное расширение не стоит на повестке дня, учитывая нынешние времена», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, возможно, в будущем Украина и Грузия будут приняты в состав Европейского союза, однако на сегодняшний день этот вопрос не актуален.

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