Москва, 4 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пока полноценно заменить российский газ европейским странам нечем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о закупках газа в обход России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Мировой рынок СПГ находится на грани дефицита, а достаточно оперативно перейти на ВИЭ, уголь или атомную энергетику не представляется возможным.

Даже радикальный и сложно исполнимый план МЭА, предполагающий снижение температуры в домах и более активное использование альтернативной энергетики, позволяет сократить импорт российского газа только на треть.

При этом на более долгосрочном горизонте снижение потребления российского газа в Европе выглядит неизбежным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже начала закупать газ в обход России.

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