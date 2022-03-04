Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области снижается количество вновь заражённых коронавирусом и число госпитализированных. В то же время регистрируют очередные летальные исходы от COVID-19. Соответствующие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 4 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 175 493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 158 534 человека. Таким образом, доля выздоровевших составила 90,34%.

В том числе за последние сутки, 3 марта, в регионе выписаны 1564 пациента и выявлено 1586 случаев заражения коронавирусом. Напомним, что 2 марта в Ульяновской области заболел ковидом 1701 человек.

Число жертв пандемии продолжает расти. Всего в регионе скончались 4378 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области одно из предприятий безвозмездно передало 2 тыс. экспресс-тестов для диагностики прибывших в регион почти 700 жителей Донбасса.