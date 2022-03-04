Москва, 4 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Санкции, введенные европейскими странами против России, могут привести к эффекту бумеранга и нанести ущерб экономике ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«В Европе уже сейчас очевидны «шатания» фондовых индексов и ограничение производства в европейских странах, вызванное ростом цен на энергетические ресурсы, — сказала Красюкова. — Возможен дефицит газа, поскольку в короткие сроки невозможно будет восстановить объемы его экспорта в европейских странах из других регионов мира. Ответные меры России на санкции Запада в части запретов полетов европейских перевозчиков через территорию РФ также отрицательно скажутся на экономическом развитии европейских государств. Неизбежны логистические проблемы из-за разрушения системы международных грузоперевозок».

Как пояснила экономист, все эти негативные аспекты для стран, объявивших санкции против России, скажутся на снижении уровня и качества жизни европейцев, неизбежно приведут к провисанию развития отраслей социальной сферы.

«И, наконец, санкции отрицательно скажутся на результативности и эффективности государственного управления европейских государств за счет снижения уровня доверия представителей бизнеса и гражданского общества к «эмоциональным» государственным управленческим решениям, повлекшим за собой очевидный эффект бумеранга», — добавила Красюкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Красюкова заявила, что российский рынок важен для западных стран, и они экономически заинтересованы вернуть его.