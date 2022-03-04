Самара, 4 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Вопросы ценообразования на продовольственные товары и товары первой необходимости обсудил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с представителями торговых предприятий региона. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

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Сообщается, что вопросы продовольственной безопасности находятся на особом контроле у главы области.

Отмечается, что проблем с поставками продовольственных товаров не возникает, в регионе сформированы значительные складские запасы. Со всеми торговыми сетями было подписано соглашение о регулировании предельной наценки на продовольствие. Такое же соглашение было подписано с федеральными торговыми сетями на уровне правительства России. Эти меры позволят избежать спекулятивного роста цен.

Сообщается, что в настоящий момент готовятся дополнительные меры поддержки на областном и федеральном уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ежедневно ведут мониторинг текущей ситуации на рынке.