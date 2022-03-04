Казань, , 14:21 — REGNUM В Татарии на складах имеется запас вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На складах имеется 208 тысяч 281 единица вакцины, поэтому беспокоиться о дефиците не нужно», — заверил он.

По информации на 4 марта, в Татарии от COVID-19 привито более 81% жителей от общей численности населения. Повторную вакцинацию прошли 255 104 человека, или 30,24% от планового показателя, уточнил Жаворонков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 28 февраля до улучшения эпидемиологической обстановки действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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