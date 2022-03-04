Москва, 4 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» уже 4 марта отправится в Калининградскую область. Об этом 4 марта на церемонии поднятия флага нового парома в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области сообщил президент России Владимир Путин, который принимает участие в мероприятии по видеосвязи.

Korabel.ru Паром «Маршал Рокоссовский»

«Уже сегодня это современное судно пойдёт в Калининградскую область, повезёт товары для жителей, продукцию для строительной и других отраслей», — сказал глава государства.

Он отметил, что объём грузоперевозок на линии Усть-Луга — Балтийск вырастет более чем в полтора раза — до 2 млн тонн ежегодно.

«Новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой без сопровождения ледокола», — указал российский лидер.

Напомним, судно построено по заказу и за счёт собственных средств ФГУП «Росморпорт». Строительство велось Невским судостроительно-судоремонтный заводом в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Паром предназначен для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других грузов, включая опасные, до 30 рефконтейнеров. Судно, длиной 199,9 м и шириной 27 м, может развивать скорость хода до 16,5 узлов.