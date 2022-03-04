Москва, , 14:21 — REGNUM России не привыкать жить в условиях масштабных санкций. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, страна всегда находилась в кольце врагов. Поэтому введенные Западом санкции не способны обрушить российскую экономику.

«Экономику надо развивать быстро. Нужно каждый день объяснять людям, что будет с рублем, что будем с экономикой. А у российского государства есть гигантский опыт работы в тяжелых условиях — Россия всегда была в кольце врагов. Мы для них кость в горле. Мы та держава, которая способна лидировать в этом мире. Они думают, что мы сейчас слабые и нас можно давить. Ничего подобного», — сказал Безруков.

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