Коми, 16 июля, 2003, 21:17 — ИА Регнум. Несколько руководящих постов в ОАО "Воркутауголь" заняли менеджеры из Кузнецкого угольного бассейна. Как подтвердили в ОАО, техническим директором компании назначен Владимир Бучатский. Известно, что до последнего времени он занимал должность генерального директора ОАО "Шахта Первомайская" (Кемеровская область). Напомним, что до него техдиректором "Воркутаугля" был нынешний руководитель воркутинского холдинга Александр Логинов, представляющий интересы нового собственника предприятия - "Северстали".

Валерий Лобода, работавший в ОАО "Шахта Кыргайская" (объединение "Прокопьевскуголь", Кузнецкий угольный бассейн), назначен заместителем гендиректора "Воркутаугля" по обеспечению материалами и услугами. Ещё один представитель "Прокопьевскугля" Николай Зазулин отныне исполняет обязанности главного механика воркутинского ОАО. Как сообщили на предприятии, пока он находится в этой должности на период отпуска "постоянного" главного механика предприятия Владимира Тужикова.

Назначен и новый директор шахты "Воркутинская". Им стал Сергей Кузьмин. По непроверенным данным, до назначения руководителем одного из подразделений "Воркутаугля" он работал директором в ООО "МакВов". Эта иркутская компания занимается поставками угля и горного оборудования. До сих пор исполняющим обязанности директора "Воркутинской" был Сергей Ерёмин.

По данным из неофициальных источников, теперь в "Воркутаугле" обязанности директора по экономике (им был Владимир Рыбкин) возложены на начальников двух подразделений компании. Алексей Фомин занял пост начальника управления производственной экономики, а Павел Курзаев - начальника финансового отдела.

Напомним, что во время своего визита в Воркуту генеральный директор ЗАО "Северсталь-групп" Алексей Мордашов сообщил журналистам, что посты в высшем руководстве угольного холдинга займут приезжие менеджеры, а "среднее звено" останется за воркутинскими специалистами.

Напомним, 26 июня "Северсталь" приобрела на спецаукционе госпакет акций (39,8 процента) ОАО "Воркутауголь". Таким образом, череповецким металлургам удалось консолидировать контрольный пакет акций "Воркутаугля" и взять в свои руки оперативное управление предприятием.