Париж, 4 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Российский кинофестиваль, который должен был состояться в ноябре 2022 года во французской коммуне в Онфлёре, отменили, сообщает Ouest-France.

(сс) geralt Кинофестиваль

Каждый год в Онфлёре проходит фестиваль российского кино.

«Офис и члены друзей фестиваля российского кино в Онфлёре единогласно решили приостановить организацию фестиваля, запланированного на ноябрь», — сообщают организаторы на своем сайте.

«Ассоциация не может предусмотреть в текущей ситуации организацию культурного мероприятия с Россией», — подчеркнули организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему опросу BVA, президент Франции, который недавно официально выдвинул свою кандидатуру на выборах, опережает своих оппонентов.