Новосибирск, 4 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Авиакомпания «Сибирь», она же S7 Airlines, отменила все международные рейсы. Решение начнёт действовать с 5 марта, сообщает пресс-служба компании.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рейс авиакомпании S7

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Компания предупредила пассажиров всех отменённых рейсов, её специалисты работают с пассажирами в представительствах S7. Туристам помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.

«С 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран закрыли своё воздушное пространство для самолётов из РФ в связи с проведением на Украине российской военной спецоперации. Москва в ответ закрыла воздушное пространство для самолётов 36 стран.

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