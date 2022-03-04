Таллин, 4 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В связи с последними событиями на Украине правительство Эстонии приняло решение, которым запретило жителям своей страны присоединяться к российским или белорусским вооруженным силам, оказывать им военную или невоенную помощь или иным образом участвовать в их деятельности.

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Об этом сообщила канцелярия кабинета министров. Заявляется, что цель санкции, установленной постановлением правительства, — защитить безопасность Эстонии, а также поддержать международную безопасность и восстановление мира.

Пенитенциарный кодекс страны предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет за нарушение государственных санкций, подчеркивается в сообщении.

Подобный же запрет в отношении участия жителей Эстонии на стороне Украины не введен.