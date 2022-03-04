Москва, 4 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Паромы «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Маршал Василевский» являются важным элементом транспортной инфраструктуры для Калининградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Символично, что все эти современные, высокотехнологичные суда носят имена наших выдающихся полководцев, освобождавших от нацизма не только нашу страну, но и весь мир. Для этих смелых людей, искренних патриотов превыше всего независимость и суверенитет нашего отечества», — заявил Путин.