Варшава, , 14:13 — REGNUM Испанский гражданин, задержанный в Польше за шпионаж, якобы является агентом российской разведки. Об этом пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил 4 марта в эфире Польского телевидения.

Ополе. Силезия. Польша

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Агентство внутренней безопасности Польши, рассказал он, идентифицировало испанца как «агента ГРУ». Задержанный «собирал информацию и передавал её в Россию».

Гражданин Испании российского происхождения прибыл в Польшу в качестве журналиста. Несколько дней он провёл в Пшемысле, там его задержали в ночь на 28 февраля.

Польские власти полагают, что иностранец получал информацию, использование которой российскими спецслужбами могло негативно отразиться на безопасности и обороноспособности страны. Кроме того, задержанный собирался уехать на Украину, добавил Жарын.

Испанского гражданина арестовали на три месяца. В соответствии с польскими законами ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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