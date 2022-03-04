Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в заключении под стражу директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова, которого подозревают в крупном мошенничестве, сообщили 4 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Напомним, Дмитрий Ипатов был задержан полицейскими в зоне вылета в «Пулково» в марте 2021 года, когда он вместе с семьей готовился улететь на Занзибар. Тогда Ипатову вменялось привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. На этот раз бизнесмен проходит по делу о крупном мошенничестве.

Как полагает следствие, с 29 июля 2016 года по 18 августа 2020 года Ипатов и генеральный директор аффилированной организации ООО «СЗ «Петрострой-Мурино» Михаил Пономарев и иные неустановленные лица, в том числе из руководства ООО «ПЕТРОСТРОЙ», с целью хищения денег участников долевого строительства ЖК «Ломоносовъ» в городе Ломоносов на Михайловская улице, 51/А, заключили договоры долевого участия с 1398 дольщиками ЖК. Так они получили от дольщиков не менее 920,7 млн рублей, однако взятые обязательства по строительству не выполнили, а деньги потратили по своему усмотрению.

Кроме того, по данным следствия, с 28 мая 2015 года по 25 декабрь 2020 года обвиняемые заключили договоры участия в долевом строительстве: ЖК «Северный вальс» (г. Всеволожск, уч.8 на общую сумму 3,2 млрд рублей), ЖК «Чистый ручей» (г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Пограничная, уч.5 на сумму 2,9 млрд рублей) и ЖК «Материк» (г. Мурино, Ручьевский проспект на сумму 4,3 млрд рублей) на общую сумму в 10,5 млрд рублей. При это принятые перед дольщиками обязательства в полном объеме не выполнили, что было расценено как похищение не менее 5,2 млрд рублей.

«2 марта 2022 года Ипатов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Вину не признал. Обвинение не предъявлялось», — уточнили в ОПС добавив, что суд следствию в избрании меры в виде заключения под стражу отказал, избрав домашний арест по 1 мая

Кроме того, суд запретил Ипатову общаться без разрешения следователя или суда со свидетелями, потерпевшими, а также их представителями, специалистами и экспертами, подозреваемыми (обвиняемыми) и их защитниками по данному уголовному делу. Также ему запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи, интернет.