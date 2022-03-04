Москва, , 14:12 — REGNUM Госдума пригласит на пленарное заседание главу Минэкономразвития и главу ФАС для обсуждения ситуации с ценами на внутреннем рынке, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проектом постановления предполагается пригласить на пленарное заседание, которое состоится 10 марта, главу МЭР Максима Решетникова и руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского с информацией по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке.

Решение принято по итогам дискуссии о росте цен на стройматериалы. Так, по данным депутатов, за неделю цены на пиломатериалы выросли более, чем на 30%, металл — ещё на 40%.

«Значит, нужно вводить госрегулирование и ограничивать ценовых спекулянтов, наживающихся на наших трудностях. В противном случае — все стройки превратятся в «золотые», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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